Председатель правительства региона Роман Ефимов сообщил, что такое решение приняли для блокирования каналов координации деструктивных действий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Работа мобильного интернета временно ограничена в Ижевске и нескольких районах Удмуртии, сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Роман Ефимов.

"В Ижевске и ряде районов республики на неопределенное время введено ограничение мобильного интернета. Удмуртия - промышленный регион, здесь расположено большое количество оборонных производств, много стратегических предприятий", - написал Ефимов.

По его словам, решение принято в связи с оперативными данными. Это превентивная мера для блокирования каналов координации деструктивных действий врага, как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы.

"Все экстренные службы работают в штатном режиме. Используйте проводную связь и официальные источники информации. О восстановлении услуг сообщу дополнительно", - добавил Ефимов.