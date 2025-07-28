В прошлом году проект охватил свыше 15 тыс. человек от 12 до 18 лет

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Военно-патриотический молодежный проект "Верность Родине - наша сила", который проходит в Северной Осетии, намерены масштабировать в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал автор военно-патриотического молодежного проекта "Верность Родине - наша сила" Алан Базаев.

"Совместно с комитетом по делам молодежи у нас очень тесная связь, и этот проект ["Верность Родине - наша сила"] очень сильно понравился учреждениям республики, мы будем его реализовать в 2026 году, но уже с большим опытом и увеличим число участников в разы", - сообщил Базаев.

Он также отметил, что в прошлом году проект охватил свыше 15 тыс. человек от 12 до 18 лет.

"По местам боевой славы мы провезли школьников и студентов от 12 до 18 лет, также в рамках проекта проходили интеллектуальные игры с охватом порядка 1 800 детей, в квестах приняло участие более 2 000 тысяч детей, <…> прошел военно-полевой лагерь, куда мы привлекли участников СВО, которые рассказали про медицину и ведение боя. <…> В прошлом году охват проекта был свыше 15 тысяч человек", - добавил спикер.