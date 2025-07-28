Замруководителя партии в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул мужество работающий в зоне СВО журналистов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко поддержал идею участников форума "Территория смыслов" установить памятник военным корреспондентам в ДНР и пообещал обратиться с соответствующей просьбой к главе региона Денису Пушилину.

"Я думаю, что ваша инициатива абсолютно правильная - установить памятник этим мужественным, отважным людям, которые рискуют собой. Буду обращаться к руководству Донецкой Народной Республики, Денису Пушилину, с просьбой рассмотреть эту возможность и установить такой памятник", - сказал Ревенко, выступая на форуме.

Говоря о памятниках военным корреспондентам, депутат напомнил о монументе в Луганске, который установлен в центре города напротив областной администрации. "Там обозначены две фамилии - Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Это ребята, которые погибли в июне 2014 года", - отметил парламентарий.

Ревенко подчеркнул мужество журналистов, работающих в зоне СВО. Он обратил внимание, что журналист Евгений Поддубный стал первым в истории военкором, удостоенным звания "Героя России". "С риском для жизни, получая ранения, он рассказывал нам правду", - указал депутат.