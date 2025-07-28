Прокуратура края проводит проверку, объявлены предостережения перевозчикам, сообщает пресс-служба ведомства

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Стоимость услуги легкового такси в Красноярске увеличилась на фоне перебоев в работе мобильного интернета. Прокуратура Красноярского края проводит проверку, объявлены предостережения перевозчикам, сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Красноярского края организовала проверку по публикациям СМИ о росте цен на услуги легкового такси на фоне перебоев в работе мобильного интернета. Установлено, что в связи с отсутствием интернета количество водителей, подключившихся к агрегаторам услуг легкового такси, значительно уменьшилось, что привело к существенному росту стоимости перевозки", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, прокуроры на местах провели встречи с представителями служб такси. "На встречах предпринимателями принято решение об увеличении количества задействованных водителей и работников диспетчерских служб для передачи информации о заказах без использования сети интернет. В целях недопущения нарушений прав пассажиров прокуроры объявили перевозчикам предостережения", - добавили в прокуратуре.

С вечера 26 июля жители Красноярска почувствовали перебои в работе мобильного интернета у операторов МТС, "Теле2", "Билайн", "Т-Мобайл", "Мегафон". Автоинформатор службы поддержки оператора "Теле2" сообщил, что перебои связаны с мерами безопасности и не зависят от работы операторов. Из-за ситуации с мобильным интернетом в городе с перебоем работают сервисы доставки продуктов, есть сложности со снятием наличности в банкоматах и вызовом такси. Как передает корреспондент ТАСС, в первые сутки перебоев с мобильным интернетом в сервисе "Яндекс. Go" цена за проезд по маршруту от центра города до микрорайона "Взлетка" выросла в два раза.