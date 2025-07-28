Дети из Херсонской области отправятся на отдых в нацпарк Калужской области

Губернатор Херсонщины Владимир Сальдо сообщил, что детям также выделили путевки на посещение "Смоленского Поозерья"

ГЕНИЧЕСК, 28 июля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов России выделило детям из Херсонской области путевки на посещение заповедной зоны федерального значения в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Ребята проведут 10 дней в заповедной зоне федерального значения - в Калужской области, в национальном парке "Угра". Это не просто отдых, это - настоящая школа бережного отношения к природе. Путевки предоставлены Министерством природных ресурсов России в рамках программы развития Херсонщины. В программе смены - экскурсии, мастер-классы, живое общение с природой", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что эти поездки полезны для формирования у детей любви к родине.

"Следующая смена запланирована в национальном парке "Смоленское Поозерье". А участникам нынешней поездки - полезного, насыщенного и доброго отдыха", - добавил губернатор.