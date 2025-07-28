Всего в этом году в госпрограмму включено 508 объектов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Работы по модернизации объектов теплоснабжения Подмосковья планируется завершить до 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Вот уже второй год мы выделяем беспрецедентные ассигнования на то, чтобы привести в порядок наше коммунальное хозяйство - котельные, БМК, теплосети. Это позволит обеспечить заметные перемены, по сути, в каждом городском округе. Самый большой объем работ в этом году - в округах Наро-Фоминский, Шатура, Щелково, Одинцовский, Егорьевск, Солнечногорск, Подольск. До 1 сентября работы необходимо завершить, а к 15 сентября все системы должны уже быть заполнены. Напомню, что конец сентября - начало октября 2024 года были достаточно холодными, поэтому нам необходимо заранее быть в полной готовности и не допустить каких-либо сбоев", - рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что всего в этом году в госпрограмму включено 508 объектов: 87 котельных и 60 блочно-модульных котельных, 22 центральных тепловых пункта, а также 339 участков теплосетей общей протяженностью почти 350 км. Реализация программы теплоснабжения в 2025 году затронет свыше 23,3 тыс. домов и 5 тыс. социальных объектов. С середины сентября планируется заполнить все системы теплопотребления химически очищенной водой, а также начать пробные топки.

По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, самый большой объем работ запланирован на август. В настоящее время в работе находятся 484 объекта, в том числе 344 км теплосетей. "К 1 сентября мы должны завершить весь объем работ с контрольными врезками, а с 15 сентября приступить к пробным топкам. Здесь мы находимся в плотном взаимодействии с управляющими компаниями, поскольку на этой стадии необходимо будет выпустить из системы воздух. И к 25 сентября все уже должно быть в полной готовности, чтобы при наступлении осенне-зимнего периода мы были готовы по команде запустить отопление", - цитирует пресс-служба Воропанова.