В Единой дежурно-диспетчерской службы города сообщили, что обесточены порядка 10 улиц

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Более 10 крупных улиц Центрального округа в Краснодаре обесточены из-за аварийного повреждения на линии. Отключено порядка восьми подстанций города, сообщается в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы города.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе. Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС "ПТ-11" и восемь трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без электричества в настоящее время находятся улицы Янковского, Леваневского, Промышленная, Базовская, Костылева, Новокузнечная, Буденного, Головатого, Кузнечная, Северная и прилежащие территории.

Улицы Гимназическая, Гоголя, Карасунская, Седина, Янковского, Красноармейская, Красная, Коммунаров также обесточены в центре города, еще девять трансформаторных подстанций отключены в Краснодаре.

Всего более 18 улиц в настоящее время находятся без электричества в Краснодаре, специалисты работают над восстановлением питания сетей.