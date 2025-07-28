В некоторых регионах температура воздуха будет достигать 35 градусов и выше, сообщили в Гидрометцентре России

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Аномально жаркая погода сохранится на неделе в Сибири. В некоторых регионах температура воздуха будет достигать 35 градусов и выше, сообщили в Гидрометцентре России.

"28 июля в Омской области очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 25 м/с и более. В южных районах Красноярского края, в Хакасии, Тыве сильная жара (температура до 35 градусов и выше). 28-30 июля в Республике Алтай аномально жаркая погода. В Алтайском крае 28 июля сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 17-22 м/с, при грозах 25 м/с и более, сильная жара (температура до 35 градусов и выше), 28-30 июля аномально жаркая погода", - сообщили в ведомстве.

В Новосибирской области, по данным Западно-Сибирского УГМС, в начале недели, 29-30 июля, на большей части территории области сохранится аномально жаркая погода с дневными температурами плюс 26…32 градусов, кратковременные дожди прогнозируются в отдельных районах. Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса.