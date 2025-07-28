В Дагестане порядка 170 участников посетят фестиваль "Цумада"

В 2025 году основным направлением фестиваля станет альпинизм

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Около 170 участников приедут на фестиваль спортивного туризма "Цумада - неделя приключений, свободы и горных пейзажей Дагестана", который с 18 по 24 августа 2025 года пройдет в Республике Дагестан. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал директор фестиваля Сердер Эмирчубанов.

"Спрос и интерес у новых людей все больше, а также он остается и у тех, кто уже был, то есть огонь в глазах еще горит, и они хотят приехать снова. Порядка 150-170 человек мы ждем на нашей поляне, где сможем спокойно с ними работать, обеспечить безопасность и комфорт проведения нашего фестиваля", - сообщил Эмирчубанов.

Он также отметил, что в этом году основным направлением фестиваля станет альпинизм.

"В этом году мы сделали основное направление альпинизм, у нас есть программа восхождения на одну вершину и вторая программа - это категорийное восхождение с полноценной акклиматизацией. До этого у нас были только однодневные походы, а в этом году у нас в программу включены два восхождения", - добавил спикер.