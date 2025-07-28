В Приморье морская вода прогрелась до аномально высокой температуры

По данным Примгидромета, вблизи Владивостока вода нагрета до 26 градусов по Цельсию, а в районе Посьета - плюс 29 градусов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Аномально высокая температура морской воды - свыше плюс 25 градусов - зафиксирована в Приморском крае, в частности вблизи Владивостока и Посьета. Температурная аномалия связана с господством однородной тропической воздушной и морской массы и может наблюдаться в регионе до осени, сообщается в Telegram-канале Примгидромета со ссылкой на главу управления Бориса Кубая.

Как уточняется в сообщении, температура морской воды вблизи Владивостока достигла плюс 26 градусов по Цельсию, в районе Посьета - плюс 29 градусов. Явление Примгидромет назвал "крайне редкой аномалией". "Такая температурная аномалия обусловлена тем, что над огромной площадью океана, от экватора до Владивостока, господствует однородная, тропическая воздушная и морская масса с полным отсутствием контрастов температуры. Кардинально ситуацию может изменить или сверхмощный супертайфун, или уже осень. Но в такой однородной среде супертайфуну появиться пока не суждено", - приводятся в сообщении слова Кубая.

Он добавил, что во всем крае, особенно на юге региона, в ближайшую неделю ожидается жаркая и душная погода. При этом, в середине недели и в следующий понедельник возможно прохождение атмосферного фронта с дождевыми и грозовыми облаками.

"За этот плацдарм уже которое время наблюдается непрерывное сражение между остатками тихоокеанского антициклона и проходящими атмосферными фронтами. Антициклон изо всех сил пытается размывать облачность, связанную с фронтами, и не позволять облакам развиться до дождевого состояния, а фронты, наступая с запада, забрасывают все новые и новые массивы облачности, кое-где все же с дождями и грозами", - отметил Кубай.

В Приморском крае этим летом наблюдаются периоды аномальной жары, когда температура в некоторых районах поднимается до плюс 37 градусов. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов, с начала лета уже четыре раза во Владивостоке был побит температурный рекорд.