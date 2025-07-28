Действовать льгота будет до конца 2027 года, сообщил губернатор Алексей Русских

УЛЬЯНОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Ульяновские власти предоставят многодетным семьям возможность компенсировать 50% стоимости обучения одного ребенка в высшем и средне-специальном образовательном учреждении. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

"Поручил проработать механизмы новой меры социальной поддержки многодетных семей: предоставление одному из родителей компенсации 50% расходов на оплату очного обучения одного ребенка в учреждении СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС) или вузе", - написал он.

Губернатор добавил, что действовать льгота будет до конца 2027 года. "Вводим ее благодаря федеральной поддержке Минтруда России и нацпроекта "Семья", - подчеркнул Русских.

В сообщении пресс-службы правительства региона говорится, что губернатор поручил министерству социального развития Ульяновской области внести предложения о механизмах реализации новой меры в течение недели.

На данный момент в регионе проживает порядка 153 тыс. семей с детьми, из которых почти 17 тыс. являются многодетными. В Ульяновской области, по данным правительства, действует свыше 50 мер социальной поддержки для семей с детьми.