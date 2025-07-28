Мероприятие проводится на природной локации, отметил директор фестиваля Сердер Эмирчубанов

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Профессиональные спортсмены из Кировской области и других регионов страны примут участие в любительском фестивале ледолазания "Матлас 2025", который пройдет в Хунзахском районе Республики Дагестан в конце февраля 2026 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал директор фестиваля Сердер Эмирчубанов.

"В этом году на фестиваль ледолазания к нам приехали чемпионы мира из Кировской области, они случайно в социальных сетях о нас узнали, приехали и показали мастер-класс, мы любители, а они уже чемпионы мира, отметили, что такой формат между любителями в России нигде не проводится больше и рассказали о нашем фестивале другим", - сообщил Эмирчубанов.

По его словам, отличие фестиваля "Матлас" от других в том, что он проводится на природной локации, а не искусственно созданной.