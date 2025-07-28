Интерактивная карта общедоступных точек Wi-Fi разработана в Ульяновской области

Посмотреть ее можно на сайте МФЦ, в доступе 250 локаций, сообщил губернатор региона Алексей Русских

УЛЬЯНОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области разработали интерактивную карту общедоступных точек Wi-Fi для жителей региона. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

"По моему поручению разработана интерактивная карта общедоступных точек Wi-Fi в области. Посмотреть можно на сайте МФЦ, в доступе 250 локаций", - написал он.

Русских уточнил, что работу координируют сотрудники учреждения "Правительство для граждан". "На сайте есть форма обратной связи, можно сообщить об ошибках или о новых точках", - подчеркнул губернатор.

Глава региона также добавил, что в Ульяновской области запущено смс-оповещение жителей о введении и снятии режима беспилотной опасности. В сообщении правительства региона отмечается, что на данный момент специалисты проработали формат снижения скорости мобильного интернета вместо его полного отключения в случае угрозы атаки беспилотников.

"На этапе подписаний находятся соглашения между правительством Ульяновской области и операторами сотовой связи, предусматривающие оперативное ограничение использования мобильного интернета при угрозе беспилотных атак. Также данные соглашения включают быстрое снятие ограничений при прекращении действия режима беспилотной опасности", - отмечается в сообщении.