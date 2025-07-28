Олимпиада состояла из трех туров

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Школьники из Москвы стали обладателями медалей на Международной олимпиаде по экономике, которая прошла в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Международная олимпиада по экономике, в которой принимают участие школьники от 16 до 18 лет, проходит с 2018-го. В составе российской сборной в ней приняли участие юные москвичи: Дарья Голубева из лицея "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова, Арина Гунбина и Андрей Ленглер из школы № 57, Георгий Антонов из лицея Финансового университета и Александр Лукашин из школы № 179", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что ребята стали обладателями трех золотых и двух серебряных медалей.

Олимпиада состояла из трех туров, задания были подготовлены на английском языке. Участники выполнили тест на знание экономических вопросов, справились с заданиями по финансовой грамотности и предложили решение бизнес-кейса.

В пресс-службе добавили, что российская команда была сформирована по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике.