Он переходит на другую работу, сообщили в пресс-службе учебного заведения

СТАВРОПОЛЬ, 28 июля ./ТАСС/. Дмитрий Беспалов покинул пост ректора крупнейшего вуза СКФО Северо-Кавказского федерального университета в связи с переводом на другую работу, об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

"В связи с переводом на другую работу пост ректора Северо-Кавказского федерального университета покинул Дмитрий Беспалов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что среди крупнейших достижений за 5 лет пребывания Беспалова на посту ректора федерального университета - развитие научных направлений, строительство и модернизация ряда объектов научно-образовательной инфраструктуры, развитие международного сотрудничества и молодежной политики.

"Под управлением Дмитрия Беспалова университет существенно нарастил позиции в предметных рейтингах. Так, в рейтинге самых влиятельных вузов России, составленных агентством RAEX, СКФУ является единственным из вузов Северного Кавказа. Три года СКФУ подтверждает свои позиции в программе "Приоритет-2030", реализуя научные и образовательные проекты в интересах развития всего федерального округа", - сообщают в вузе.

В 2024 году СКФУ занял первое место в мониторинге эффективности молодежной политики среди крупных вузов страны и третье место в рейтинге всех вузов Российской Федерации.

"В истории Северного Кавказа - это первый прецедент, когда университет макрорегиона занял верхнюю строчку среди учреждений высшего образования страны. В университете создана экосистема молодежной политики, в которую входит 64 студенческих объединения, 15 творческих коллективов и студий, 12 спортивных секций", - отмечают в вузе.

Впервые в своей новейшей истории университет реализовал большой международный научный проект: коллектив ученых из России, Словении и Белоруссии разработал инновационную технологию микрокапсулирования.

Дмитрий Беспалов в конце 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности, а в июле 2020 г. распоряжением правительства РФ стал ректором Северо-Кавказского федерального университета.