Уже согласованы инженерно-геологические этапы, составляются программы по инженерным изысканиям, проведено визуальное обследование участков для установки конструкций и обустройства визит-центр, сообщила пресс-служба Минвостокразвития

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Благоустройство туристического маршрута "Бухта Батарейная" в Магаданской области намерены завершить в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Работы по преображению маршрута в бухту Батарейную начались в мае 2025 года и продолжатся до конца летнего сезона. Завершение благоустройства тропы намечено на 2026 год. Уже согласованы инженерно-геологические этапы, составляются программы по инженерным изысканиям, проведено визуальное обследование участков для установки конструкций и обустройства визит-центра", - говорится в сообщении.

Туристическая тропа "Бухта Батарейная" берет начало от пляжа в бухте Веселой - популярной среди жителей и гостей Колымы рекреационной зоне. Ключевая точка маршрута - береговая батарея № 401, возведенная в 1940 году для обороны Колымского региона от потенциального вторжения японских вооруженных сил. Ансамбль батареи включает четыре 130-мм орудия Б-13, которые планируется привести в порядок. Кроме того, будет благоустроена окружающая территория.

"Бухта Батарейная - одна из самых сложных по рельефу и в то же время красивых троп. <...> Открывающиеся панорамные виды на Охотское море, древние курумники и флора смешанного леса: все это увидят туристы, пройдя по тропе почти 15 км. А еще смогут прикоснуться к истории: узнать, как наши деды готовились к защите Дальнего Востока во время Второй мировой войны. Команда региона комплексно подходит к благоустройству маршрута: готовятся подъездные пути, плотно взаимодействуют с местным туристическим сообществом по дальнейшему развитию проекта. Завершение работ планируется уже в следующем году. Уверен, что тропа станет точкой роста и новым фактором развития туризма на Колыме", - сказал заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

Средства на реализацию проекта предусмотрены в рамках Единой президентской субсидии. Всего на Дальнем Востоке планируется обустроить 124 км новых туристических троп. На это выделено 1,7 млрд рублей.

"Тропы Дальнего Востока" - это 18 проектов по обустройству инфраструктуры туристических маршрутов в регионах ДФО, в рамках которых создаются визит-центры, зоны отдыха, смотровые площадки, пункты проката, объекты благоустройства. Четыре туристические тропы создаются на Камчатке, три - в Забайкалье, по две - в Бурятии, Приморье, Хабаровском крае, по одной - в Приамурье, Магаданской области и на Чукотке. Общая протяженность новых маршрутов, в которые войдут такие туристические магниты, как вулканы, петроглифы, горные хребты и живописные бухты, мысы, пляжи, исторические памятники, превысит 118 км.