По данным диппредставительства, из-за установившейся в республике жаркой и ветреной погоды в последнюю неделю резко возросло число лесных пожаров

СТАМБУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Посольство России в Турции не располагает сведениями о россиянах, пострадавших в результате природных пожаров в республике. Об этом говорится в комментарии диппредставительства.

"Сведений о пострадавших от стихийного бедствия гражданах России не имеется. Соответствующих обращений в российские загранучреждения в Турции не поступало. Посольство повторяет рекомендацию избегать посещения районов, охваченных лесными пожарами, а также принимать меры, чтобы не подвергнуться вредному воздействию установившейся жары", - отмечается в сообщении.

По данным посольства, вследствие установившейся в Турции жаркой и ветреной погоды в последнюю неделю резко возросло число лесных пожаров. По информации местных властей, наиболее сложная ситуация складывается в провинциях Бурса и Карабюк (северо-запад Турции). Огонь добирается до жилых кварталов городов, проводится частичная эвакуация. В тушении пожаров, по данным Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, задействованы 27 самолетов, 105 вертолетов, около 6 тыс. автомашин, 25 тыс. работников лесного хозяйства и 132 тыс. добровольцев.

"27 июля служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" приняла участие в тушении лесного пожара в районе Бахчедереси провинции Мерсин - в 45 км к северу от строительной площадки. Пожар не представлял угрозы для объектов АЭС. Были задействованы автоцистерна, три водовоза, работали 36 сотрудников пожарной службы объекта. По имеющейся в посольстве официальной информации, в тушении пожаров принимают активное участие два самолета БЕ-200, прибывшие в Турцию в начале июня по линии МЧС России", - говорится в комментарии.