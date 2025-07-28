Патриарх Кирилл поздравил сотрудников и руководство "Спас" с 20-летием

Предстоятель РПЦ отметил отстаивание телеканалом традиционных ценностей и осуществляемую им информационную поддержку Русской православной церкви

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сотрудников и генерального директора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова с 20-летием первого федерального православного канала. Текст документа опубликован на сайте Московской патриархии.

"Дорогой Борис Вячеславович, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с важной датой - 20-летием первого выхода в эфир телеканала "Спас" - первого федерального православного телеканала. Все эти годы "Спас" освещает ключевые события церковной и общественной жизни, являясь доступной площадкой для встреч с интересными людьми и для обсуждения насущных вопросов современности в контексте православного мировоззрения. Благодаря разнообразию и актуальности поднимаемых тем "Спас" пользуется популярностью многомиллионной аудитории", - говорится в поздравлении.

Патриарх подчеркнул отстаивание телеканалом традиционных ценностей и осуществляемую им информационную поддержку Русской православной церкви. "Отрадно отметить, что руководство и коллектив телеканала вносят немалый вклад в нравственное воспитание молодежи, утверждают в сознании людей традиционные ценности, осуществляют информационную поддержку миссионерской и благотворительной деятельности Русской православной церкви", - отмечается в тексте.

"Желаю всем вам доброго здравия, творческого вдохновения и призываю на вас и ваши труды Божие благословение", - завершил свое поздравление предстоятель РПЦ.