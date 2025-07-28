Для молодоженов работали свыше 15 площадок проекта мэра столицы "Новые адреса счастья" и десять дворцов бракосочетания

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Самой популярной датой для регистрации брака в Москве с начала года стало 25 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления ЗАГС.

"25 июля стало самым популярным для бракосочетания днем 2025 года, обогнав по количеству заключенных браков даже 25 мая. В прошедшую пятницу в Москве было создано 1 144 новых семей", - рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Отмечается, что 25 июля для молодоженов работали свыше 15 площадок проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" и десять дворцов бракосочетания.

В пресс-службе напомнили, что 25 мая в столице было зарегистрировано 1 115 браков.