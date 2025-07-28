В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани время ожидания около часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Количество автомобилей в очередях к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани сократилось до 988 машин, по данным на 20:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 288 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 700 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 мск сообщалось, что в очередях находится 1 050 автомобилей, к 13:00 мск их число выросло почти до 1 400.