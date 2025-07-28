Руководитель Центра поддержки украинцев в столице Ирина Кузьмина обратила внимание, что в мероприятии приняли участие и молодые люди

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Переселенцы из Украины приняли участие в пешеходной экскурсии по маршруту, отражающему общую историю России и Малороссии. Мероприятие организовало международное движение "Другая Украина" по случаю Дня Крещения Руси, передает корреспондент ТАСС.

Экскурсия стартовала на Маросейке у памятника Героям Плевны и завершилась у памятника князю Владимиру Великому недалеко от Боровицких ворот Кремля.

По словам главы ассоциации православных экспертов и экскурсовода Кирилла Фролова главной целью было продемонстрировать, что у славянского народа одна история.

"Задача была показать, что сама идея того, что украинцы это не русские, является ложной, не отражает историческую правду, что малороссы - это звучит гордо, что в жизни Москвы и Малороссии малороссы занимали центральное место. Подобные экскурсии надо чаще устраивать и максимально показывать тем, кто живет под режимом Зеленского. Кому с детства внушают, что русские - это враги. И важно этим людям, потерпевшим, объяснить историческую правду. Потому что я старался в своих экскурсиях, в своих книгах и статьях опираться на исторические факты и источники", - рассказал он ТАСС.

Руководитель Центра поддержки украинцев в Москве Ирина Кузьмина обратила внимание, что в мероприятии приняли участие и молодые люди.

"Для молодежи это очень нужно. Потому как, будучи там, на Украине, у них не было такой возможности. Потому как история была изменена - не из-за самых лучших и благих целей. Такие мероприятия помогают растить детей правильно, с традиционными культурными ценностями", - подчеркнула она.

Участник экскурсии, учитель из Запорожья Денис отметил что подобные мероприятия помогают найти точки культурного соприкосновения. "Культурное взаимодействие - крайне важное. Кроме, так сказать, личных, бытовых, каких-либо там еще проблем, у людей есть те самые общие культурные запросы", - сказал собеседник агентства.