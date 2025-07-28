Президент отметил глубокие знания победителей конкурса

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ поздравил сборную команду школьников России с победой на 36-й Международной олимпиаде по биологии, отметив глубокие знания и командную сплоченность ребят.

"В упорной борьбе с сильными соперниками из 77 стран вы продемонстрировали глубокие знания и командную сплоченность, убедительно подтвердили высокий потенциал российского образования. И конечно, самые теплые слова благодарности вашим учителям, наставникам, родителям, которые искренне разделяют этот успех", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также Путин пожелал ребятам новых достижений и всего наилучшего.

Российские школьники получили две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль на Международной олимпиаде по биологии в Кесон-Сити в Республике Филиппины.