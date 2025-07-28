Из них пять рейсов московского направления, еще один задерживается из Антальи

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Прилет и вылет трех рейсов отменен в аэропорту Волгограда, еще три задерживаются. Пять рейсов - московского направления, еще один задерживается из Антальи, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет отменены два рейса "Аэрофлота" SU1187 и SU1189 в Москву, еще один рейс того же направления компании "Победа" DP6968 задерживается. На прилет отменен рейс "Аэрофлота" SU1188 из Москвы, также задерживается рейс "Победы" DP6967 из Москвы и рейс "Уральских авиалиний" U61850 из Антальи.