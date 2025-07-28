Промышленно-энергетический форум TNF2025 пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября

ТЮМЕНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Тюменская область пригласила делегацию Белорусии на промышленно-энергетический форум TNF2025, который пройдет в Тюмени. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор по итогам встречи с президентом Белорусии Александром Лукашенко.

"Пригласили делегацию республики на нефтегазовый форум TNF в Тюмени. Будем рады, если коллеги представят национальный стенд", - сказал он.

Он также сообщил, что рабочая поездка в Минск позволяет значительно укрепить взаимовыгодные отношения. "В основе нашего партнерства сохраняются два принципа: опора на сильные стороны друг друга и взаимовыгодные условия реализации проектов. Также обсудили взаимодействие в сфере АПК. В регионе высоко ценят продукцию Минского тракторного завода. Есть предложения, которые позволят увеличить объемы поставок и усилить сервисное сопровождение техники," - отметил он.

TNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В этом году он пройдет с 15 по 18 сентября.