Причиной проверки послужил смог и запах гари над регионом, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июля. /ТАСС/. Превышение концентрации загрязняющих веществ не выявлено в воздухе в столице Республики Северная Осетия - Алания. Причиной проверки послужил смог и запах гари над регионом, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

"По результатам исследований во Владикавказе показатели превышения предельно допустимых концентраций не выявлены. Мероприятия продолжаются", - сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по региону.

Ранее жители республики жаловались на запах гари в воздухе.

Утром в понедельник города Северного Кавказа затянуло густым смогом после ландшафтных пожаров на Ставрополье и в Дагестане. По информации МЧС, причиной стал крупный пожар в Невинномысске, когда огонь охватывал 10 км по фронту, горела сухая растительность. Также сообщалось, что в Тарумовском районе Дагестана, вблизи населенного пункта Кочубей, ликвидировано открытое горение сухой растительности.