Круглогодичный курорт будет построен по федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал", сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ России

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Круглогодичный курорт "Приморск" на азовском побережье в Запорожской области, который будет построен по федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал", предполагает создание порядка 20 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ России.

Реализация проекта стала одной из тем совещания под председательством замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаза Хусаинова по итогам его рабочей поездки в Запорожскую область.

"Особое внимание уделено федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал", в который входит создание крупнейшего на Юге России круглогодичного морского курорта "Приморск". Общая площадь здания туристического объекта будет превышать свыше 205 га. Проект является инновационным примером государственно-частного партнерства в курортной сфере, он предполагает создание 101 гостиницы, что обеспечит 20 тыс новых рабочих мест", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минстроя.

В ведомстве отметили, что прогнозируемый туристический поток на курорте - 2 млн человек.

Речь на совещании также шла о планах по модернизации дорожной сети, организации транспортной логистики, исполнении регионального бюджета, реализации программы жилищного строительства, развитии коммунальной инфраструктуры и др. Участники обсудили контроль закупок стройматериалов в рамках специальной инвестиционной программы Запорожской области и выполнение поручения президента РФ о достижении к 2030 году среднероссийского уровня качества жизни в воссоединенных регионах, сказано в тексте.