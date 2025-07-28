На 800 объектах строители не могут приступить к работам из-за оперативной обстановки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Власти Белгородской области к 1 сентября 2025 года планируют восстановить суммарно порядка 2,7 тыс. домов и квартир, поврежденных от обстрелов ВСУ в Шебекинском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Провел совещание по восстановлению поврежденного от обстрелов ВСУ жилья в Шебекинском округе. <...> С момента начала усиления работ за три месяца мы восстановили 2 149 домов и квартир. К 1 августа ставили себе задачу закончить 2 432 объекта (а к 1 сентября - порядка 2 700)", - сообщил губернатор.

По словам Гладкова, до конца июля остается восстановить 283 жилых помещения. В то же время объем требующего восстановления жилья увеличился на более чем 1,5 тыс. жилых домов и квартир. "Единственная разница - зачастую характер разрушений отличается от того, что был раньше - сложных, больших разрушений стало меньше", - подчеркнул Гладков. На 800 объектах строители не могут приступить к работам из-за оперативной обстановки.