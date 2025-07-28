В заключительном концерте, получившем название "Приношение Баху", прозвучали сочинения классика в исполнении ведущих солистов областной филармонии им. Е. Ф. Светланова

КАЛИНИНГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Бахослужение" завершился в Калининграде 28 июля - в день памяти немецкого композитора и органиста эпохи барокко. В заключительном концерте, получившем название "Приношение Баху", прозвучали сочинения классика в исполнении ведущих солистов областной филармонии им. Е. Ф. Светланова, выступившей организатором фестиваля.

"В 24-й раз в историческом здании областной филармонии в течение недели звучали сочинения Иоганна Себастьяна Баха - гения, совместившего в своем творчестве традиции и достижения европейского музыкального искусства. В концерте "Приношение Баху" также были исполнены произведения еще одного композитора эпохи барокко, представителя немецкого музыкального искусства Георга Фридриха Генделя, родившегося в один год с Бахом. А также Эйтора Вила Лобоса - бразильского композитора первой половины XX века, для которого Бах, оказавший большое влияние на его творчество, был любимым композитором", - рассказала пресс-секретарь филармонии Дарья Садченко.

В этот вечер при аншлаге в концертном зале вокальная музыка Баха прозвучала в исполнении солистов, лауреатов различных конкурсов Виктории Бобковой, Александра Дудницкого, Юлии Васильковой, Ксении Азарниной, Динары Сарсекеевой и Александра Иванникова в сопровождении органа, виртуозное владение которым демонстрировали Мария Гаврилюк и Анна Юсупова.

Ключи к Баху

Отвечая на вопросы ТАСС, Виктория Бобкова призналась, что всегда с особым чувством и трепетом относится к музыке Баха. "Подходить к музыке Баха надо так, будто ты прикасаешься к величайшим ценностям. Это и величайшая честь для любого музыканта исполнять ее. Баха невозможно просто взять и спеть. К его музыке нужно искать ключи для того, чтобы она ожила и зазвучала, покоряя сердца слушателей", - сказала солистка.

Шесть концертов и два концерта-лекции о жизни и творчестве Баха прошли в рамках Международного фестиваля "Бахослужение". Их посетили более 3 000 человек, зал, где проходили выступления музыкантов и солистов, всегда был заполнен. Международный акцент фестивалю в этом году придали звездные представители Японии и Испании. Это - любимица калининградцев, представительница страны восходящего солнца Хироко Иноуэ, и органист-виртуоз Даниэль Сальвадор, который собрал в фестивальной программе сочинения семнадцати разных Бахов - ближайших и дальних родственников Иоганна Себастьяна. Часть произведений в программе - абсолютные раритеты, которые найдены в библиотеках разных стран и расшифрованы лично Сальвадором.

О фестивале

Международный музыкальный фестиваль "Бахослужение" проводится ежегодно с 2020 года. Он организуется Калининградской областной филармонией имени Е. Ф. Светланова при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Фестиваль, который популярен среди российских и зарубежных исполнителей, направлен на сохранение традиций и открытие новых граней музыкального наследия Баха, создавшего более 1 тыс. музыкальных произведений разных жанров, кроме оперы. Участники "Бахослужения" - лучшие музыканты и солисты из России, ближнего и дальнего зарубежья.