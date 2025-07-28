На площадках будут также представлены фудтраки с едой из разных регионов России

СТАВРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Больше 3 тыс. участников соберет международная конкурс-премия уличной культуры и спорта "Кардо" в городе Ставрополе. В программе фестиваля - мастер-классы, игры, концерты, баттлы, сообщили журналистам в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"На пять дней Ставрополь превратится в столицу уличной культуры и спорта. Тематика мероприятия будет сопровождать гостей города с самого момента прибытия: уже на подлете к городу их встретят огромной приветственной надписью на поле. Сам город украсят муралами и граффити, которые будут связаны с проектом и значимыми местами Ставрополья. <…> Гранд-финал пройдет с 20 по 24 августа. Он объединит три тысячи участников из России, Армении, Нидерландов, Гамбии, Чили, Мексики, Испании и других стран и более 150 тыс. зрителей", - пояснили в пресс-службе.

Гранд-финал международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "Кардо" президентской платформы "Россия - страна возможностей" примет спортсменов и деятелей культуры из 58 стран мира. Участников ждут конкурсы, мастер-классы - от танцевальных до кулинарных, игры, концерты, баттлы. Каждый день по традиции будет завершаться концертной ночной программой. На площадках будут также представлены фудтраки с едой из разных регионов России, а любители уличного стиля в одежде смогут приобрести одежду российских брендов на специальном маркете.

"В этом году нас ждут сюрпризы на церемонии открытия, это будет совсем не так, как в прошлом году. Концепция интересная, молодежная, яркая. Я не сомневаюсь, что площадь будет полна людей, и каждый конкурсный день тысячи людей будут приходить в центр города, чтобы посмотреть на соревнования", - подчеркнул министр молодежной политики Ставропольского края Вячеслав Коршун.

Проект "Кардо" уже третий год является частью президентской платформы спорта "Россия - страна возможностей". Это площадка, где демонстрируют уличную культуру и спорт, объединяющую молодежь. Реализуют проект по нацпроекту "Молодежь и дети".