Время ожидания на ручной досмотр со стороны Керчи около двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Количество автомобилей в очередях к Крымскому мосту сократилось до 490 со стороны Керчи, по данным на 22:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 490 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении. Со стороны Тамани очереди нет.

По состоянию на 09:00 мск, в очередях на подходах к мосту находилось 1 050 автомобилей, к 13:00 мск их число увеличилось до почти 1,4 тыс.