Онищенко рассказал, что может привести к обострению мигрени

Мигрень может обостриться из-за непривычно высокой температуры для определенной климатической зоны, отметил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мигрень, как и другие хронические заболевания, может обостриться из-за непривычно высокой температуры для определенной климатической зоны. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Природа мигрени бывает разная, у кого-то просто от гипертонии, повышенного давления, а у кого-то после воздействия априори вредных веществ на организм. Безусловно, не только мигрени, но и все хронические заболевания обостряются сейчас, и причина этого в непривычно для определенной климатической зоны высокой температуре. В регионах с более влажным климатом это ощущается больше, так как при сухом воздухе что высокая, что низкая температуры переносятся легче", - сказал он.

В период обострения недуга Онищенко порекомендовал чаще советоваться с лечащим врачом и уточнять курс постоянно принимаемых лекарств. Также необходимо уменьшить как умственную, так и физическую нагрузку, наладить режим сна и питания, пить больше воды. Он напомнил, что рассчитать индивидуальную норму потребления жидкости можно, умножив 35 мл на 1 кг веса. "И, конечно же, побольше оптимизма и позитива", - подытожил он.