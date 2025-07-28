Организация "Бецелем", в частности, указала, что в анклаве фиксируются "массовые убийства", "создание непригодных для жизни условий", "причинение серьезного телесного и психического вреда" всему местному населению

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июля. /ТАСС/. Правозащитники в Израиле полагают, что действия властей еврейского государства в отношении сектора Газа имеют признаки геноцида. Такую оценку приводят в своих докладах две израильские правозащитные организации - "Бецелем" и "Врачи за права человека".

По оценке "Бецелем", с октября 2023 года, когда вслед за нападением на Израиль радикалов из движения ХАМАС в анклаве начались боевые действия, в Газе фиксируются "массовые убийства", "создание непригодных для жизни условий", "причинение серьезного телесного и психического вреда" всему местному населению, а также "крупномасштабное насильственное перемещение людей".

"Анализ политики Израиля в секторе Газа и ее ужасающих последствий наряду с заявлениями израильских политиков высокого ранга и военных командиров о целях атаки приводят к однозначному выводу о том, что Израиль предпринимает скоординированные, преднамеренные действия по уничтожению палестинского общества в секторе Газа. Иными словами: Израиль совершает геноцид против палестинцев в секторе Газа", - утверждают в организации "Бецелем".

Понятие "геноцид" в своем заявлении правозащитники определяют как "социально-историческое и политическое явление, связанное с действиями, совершаемыми с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу". "Геноцид не может быть оправдан ни с моральной, ни с юридической точки зрения, ни при каких обстоятельствах, в том числе в качестве акта самообороны", - уверены в "Бецелем".

"Врачи за права человека" в свою очередь обращают внимание на тотальное разрушение системы здравоохранения в Газе за время боев, массовую гибель медицинских работников и жестокий голод. В своем заявлении организация также возлагает вину на Израиль и квалифицирует происходящее как геноцид, не уточняя, что подразумевает под этим термином.

"Это не временный кризис. Это стратегия по уничтожению условий, необходимых для жизни. Даже если Израиль прекратит наступление сегодня, учиненные им разрушения гарантируют, что смерти, которые можно предотвратить, - от голода, инфекций и хронических заболеваний - будут продолжаться годами. Это не сопутствующий ущерб. Это не побочный эффект войны. Это систематическое создание непригодных для жизни условий. Это отрицание возможности выживания. Это геноцид", - полагают "Врачи за права человека".

Позиция Израиля

Власти Израиля эти заявления правозащитников пока не комментировали. Как отмечает издание The Times of Israel, "Бецелем" и "Врачи за права человека" стали первыми заметными израильскими правозащитными организациями, выступившими с подобными оценками.

Ранее правительство Израиля и его глава Биньямин Нетаньяху неоднократно категорически отвергали любые обвинения в геноциде в секторе Газа, а также отрицали проблему массового голода в анклаве и подчеркивали, что израильская армия обеспечивает доступ туда гуманитарной помощи. Они настаивают, что Израиль ведет в Газе оборонительную войну исключительно с целью освобождения удерживаемых там израильских заложников и уничтожения военно-политической структуры ХАМАС, которую считают экзистенциальной угрозой для еврейского государства.