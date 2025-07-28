Миронов призвал сократить срок возврата денег за авиабилеты до одного дня

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" также считает, что авиакомпании в экстренных ситуациях должны отменять динамическое ценообразование

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал авиакомпании сократить срок возврата денег за авиабилеты с 10 до 1-2 дней.

"Призываю авиакомпании сократить срок возврата денег за билеты с 10 до 1 - максимум 2 дней. Первыми средства должны получать люди, которые совершили "первый полетный сегмент" и возвращаются в "домашний регион", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что из-за атак беспилотников и экстренных ситуаций в России было отменено множество авиарейсов. Граждане были вынуждены сдать билеты, воспользоваться другим транспортом или рейсами других авиакомпаний. По словам председателя партии, для граждан непросто быстро вернуть деньги за билеты для покупки новых. "Быстро день в день получить деньги не получится, и поэтому после отмены рейса пассажиры вынуждены срочно искать дополнительные средства на покупку новых билетов. Хорошо, если свободная сумма в кармане, а если нет, то занимать у знакомых приходится прямо в пути", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, добавил Миронов, пассажиры сталкиваются с динамическим ценообразованием - повышением стоимости авиабилетов при повышении интереса к рейсу или направлению. "Призываю авиакомпании в экстренных ситуациях отменять динамическое ценообразование, чтобы пассажиры не зависели от существенных колебаний стоимости билетов, не тратили на их покупку баснословные деньги и могли как можно скорее вернуться домой", - заключил он.