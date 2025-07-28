В ЕАО осудили фермера за мошенничество с госсубсидиями

По версии суда и следствия он, используя подложные документы, получил 20,5 млн рублей в качестве субсидии за производство сельхозпродукции для экспорта в Китай

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Еврейской автономной области (ЕАО) осужден за мошенничество. По версии суда и следствия он, используя подложные документы, получил 20,5 млн рублей в качестве субсидии за производство сельхозпродукции для экспорта в Китай, сообщает пресс-служба УФСБ России по области.

"УФСБ России по Еврейской автономной области расследовано уголовное дело в отношении главы крестьянского фермерского хозяйства автономии, который, используя подложные документы, незаконно получил из федерального бюджета 20,5 млн рублей федеральных средств. Данная сумма являлась субсидией по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" (региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") на возмещение затрат в связи с производством товаров сельхозназначения в рамках экспортных контрактов в КНР. Биробиджанским районным судом Еврейской автономной области мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Фермеру назначено наказание - пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере 1 млн рублей. Ущерб в сумме 20,5 млн рублей также взыскан с осужденного в доход федерального бюджета. Приговор не вступил в законную силу.