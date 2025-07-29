Суд в Перми удовлетворил иск на 200 млн рублей за утрату танкера "Волгонефть-212"

Судно потерпело крушение у Керченского пролива 15 декабря

ПЕРМЬ, 29 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск судовладельца ООО "Каматрансойл" к торгово-чартерному фрахтователю ООО "Кама шиппинг" на 200 млн рублей за утрату танкера "Волгонефть-212", который потерпел крушение у Керченского пролива. Информация об этом размещена в картотеке суда.

"Арбитражным судом вынесено определение в закрытом судебном заседании об удовлетворении жалобы полностью", - говорится на сайте суда.

Согласно данным суда, ООО "Каматрансойл" обратилось в суд с иском к ООО "Кама шиппинг" о взыскании 200 млн рублей убытков, возникших в результате гибели танкера для перевозки нефтепродуктов "Волгонефть-212", которое было передано истцом ответчику по договору аренды 08.02.2016 года без экипажа. К рассмотрению иска арбитражный суд Пермского края приступил в апреле 2025 года.

Ранее в ходе судебного разбирательства в рамках иска ФГБУ "Морспасслужба" на возмещение ущерба за ликвидацию последствий крушения танкеров компания "Кама шиппинг" не признала своей ответственности за инцидент, связанный с крушением танкера "Волгонефть-212" у Керченского пролива, заявив в суде соответствующее ходатайство о приобщении документов, по которым судовладельцем выступает "Каматрансойл", а "Кама шиппинг" является торгово-чартерным фрахтователем.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. По данным Минтранса РФ, в Черном море после ЧС находится 3,1 тыс. тонн мазута.