В КамГУ открыли новую специальность, объединившую геологию и биологию

Междисциплинарный подход позволит студентам получить более широкое представление о природных процессах полуострова, сообщили в университете

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июля. /ТАСС/. Новая образовательная программа открыта в крупнейшем вузе Камчатки - КамГУ им. Витуса Беринга. Она объединяет изучение геологии и биологии, но выпускники получают дипломы по выбранной специальности, сообщила ТАСС и. о. ректора Ольга Ребковец.

В 2025 году по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию президент России Владимир Путин дал поручение усилить подготовку кадров в области естественных наук, а также поддержки научных исследований.

"В Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга впервые объединили в рамках одной образовательной программы геологию и биологию. Абитуриенты поступают на направление "Природные процессы: биологические и геологические аспекты", но выпускаются либо геологами, либо биологами", - сказала Ребковец. По ее словам, Камчатка - естественная лаборатория, где взаимосвязь геологических и биологических процессов особенно заметна. "Наши выпускники-геологи могут продолжить обучение в магистратуре по вулканологии и сейсмологии, которое ведется совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова и институтами РАН", - сказала она.

Как сообщили ТАСС в университете, междисциплинарный подход позволит студентам получить более широкое представление о природных процессах полуострова. "Они изучат общие дисциплины и пройдут совместные практики, а затем будут специализироваться согласно выбранному направлению. Геологи будут осваивать комплексирование геофизических методов, типы вулканической опасности и геологию геотермальных месторождений. Биологи погрузятся в ботанику, зоологию, молекулярную биологию", - сказали агентству в КамГУ.

Также в вузе планируется запуск программы двойных дипломов с ДВФУ по биологии: студенты КамГУ будут учиться полгода во Владивостоке, а остальные 3,5 года на Камчатке. Студенты ДВФУ, в свою очередь, проведут полгода в КамГУ, а затем вернутся завершать образование в родном университете. Выпускники найдут применение в НИИ, системах мониторинга природных рисков, геологоразведке и академической сфере. Программы готовят специалистов, способных работать на стыке нескольких дисциплин - такой подход становится все более востребованным в современной науке.

О КамГУ:

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга - ключевое учреждение высшего образования в ДФО. Самый восточный университет страны - участник дальневосточного трека программы "Приоритет 2030". Цель региональной программы "Приоритет 2030. Дальний Восток" - обеспечить трансформацию университетов ДФО, повысить доступность качественного высшего образования, способствовать трудоустройству выпускников, содействовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока. В КамГУ функционируют шесть научных лабораторий. В университете обучается более 1 500 студентов по десяткам направлений. Реализуется 17 магистерских и 39 бакалаврских программ, включая направления "Вулканология и сейсмология", "Этнолингвистика" и "Заповедное дело".