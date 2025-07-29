При этом осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 30 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 28-30 градусов тепла. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 15 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 25 - плюс 30 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.