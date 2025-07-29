Инициатива возникла в ответ на реальный запрос горожан

ЯКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Социокультурный проект "Суол (путь)" запускают в Якутске по инициативе госкорпорации ВЭБ.РФ и при поддержке администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Якутии.

Цель проекта - через визуальное искусство, аудиогиды и живые истории осмыслить городскую среду, подчеркнуть культурную самобытность столицы и вовлечь горожан в изучение городских легенд и биографий людей, создающих транспортную систему.

"Хочу поблагодарить ВЭБ.РФ, креативный кластер "Квартал труда" и всех творческих ребят города за интересную и яркую концепцию, которая станет основой для социокультурного проекта "Суол (путь)". Уверен, что проект будет вовлекать пассажиров, горожан и гостей Якутска в уникальную историю города с почти 400-летней историей и раскроет творческие возможности Якутска с новой стороны", - приводит пресс-служба слова мэра Якутска Евгения Григорьева.

Проект создается командой резидентов креативного кластера "Квартал труда" совместно с представителями творческих сообществ Якутска. Он сопровождает масштабную программу модернизации общественного транспорта.

Как рассказала руководитель проекта, директор креативного кластера "Квартал труда" Наталья Нарушевич, идея проекта выросла из реального запроса горожан. "Мы зафиксировали этот интерес в ходе встреч, опросов и фокус-групп с жителями города. Мы рады, что наша заявка прошла все процедуры и получила финансирование ВЭБ.РФ", - подчеркнула Нарушевич.

По словам руководителя направления социокультурных программ ВЭБ.РФ Олега Ракитова, "Суол (путь)" стал примером того, как инфраструктурные преобразования могут идти рука об руку с креативными решениями. "Проект, рожденный в Якутии, сможет показать, как общественный транспорт становится площадкой для поддержки креативных индустрий республики и развития творческого потенциала всей территории", - отметил Ракитов.

Направления проекта

Проект включает три ключевых направления. Первое - аудиогид "Легенды долины Туймаада", который создается в сотрудничестве с общественным движением "Саха тыла 400". Он будет включать 30 легенд о значимых местах Якутска, озвученных на якутском и русском языках.

Второе направление - "Якутск глазами водителей". Это цикл аудиоисторий, где пассажиры услышат голоса водителей общественного транспорта, их воспоминания, философию профессии, курьезные эпизоды и будни. Проект позволит взглянуть на город с неожиданной стороны.

Третье направление - художественное. Молодые художники визуализируют городские предания, судьбы водителей и образы Якутска. Эти работы украсят автобусы и остановки, а также войдут в будущую экспозицию, книгу и сувенирную линейку.