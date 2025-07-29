В Т2 рассказали о новом способе мошенничества через связку SMS и Telegram

После установки приложения злоумышленники получают несанкционированный доступ к данным смартфона

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. В России обнаружили новый многоуровневый сценарий мошенников с использованием SMS и мессенджера Telegram. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе оператора Т2.

"Схема нацелена на кражу данных и массовое распространение вредоносного ПО. Злоумышленники рассылают SMS с провокационным текстом "Это твои фото?" и ссылкой, ведущей в Telegram. Цель - заставить жертву скачать вредоносный файл, который инициирует аналогичную рассылку по списку контактов абонента", - рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники используют такой метод, как пояснили в пресс-службе, для создания у получателя ощущения срочности и личной угрозы, что побуждает пользователя перейти по ссылке, которая ведет к Telegram-каналу, где размещена публикация, содержащая вредоносный APK-файл. Как рассказали в Т2, после установки приложения злоумышленники получают несанкционированный доступ к данным смартфона, включая список контактов, а затем вредоносное программное обеспечение начинает рассылать идентичные ссылки абонентам из телефонной книги, используя устройство пользователя в качестве канала распространения мошеннических действий.

"Подобные SMS оператор блокирует до того, как они достигнут пользователя. В месяц Т2 предотвращает более 3,6 млн таких сообщений", - добавили в пресс-службе.

"Современные схемы становятся сложнее, мошенники используют психологическое давление и доверие пользователей к знакомым номерам. Компания призывает клиентов быть бдительными: не переходить по ссылкам из подозрительных SMS, не устанавливать APK-файлы из непроверенных источников, внимательно проверять запрашиваемые приложениями права и немедленно сообщать о подозрительной активности", - заключили в Т2.