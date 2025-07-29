Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на улице Ильинка ограничат 2 августа в связи с празднованием Ильина дня. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. В связи с празднованием Ильина дня 2 августа закроют движение по улице Ильинке. С 06:00 до 13:00 нельзя будет проехать по участку от Новой площади до дома 5 на Красной площади", - говорится в сообщении.

Парковка также будет запрещена с 00:01 мск до завершения мероприятий.