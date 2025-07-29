Кабмин усовершенствовал систему вызова экстренных служб по номеру 112

Интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство России приняло постановление об интеграции "Централизованной системы сбора информации систем 112", работающей на базе единой платформы "Гостех", в информационное пространство региональных систем вызова по номеру 112. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что таким образом правительство продолжает совершенствовать систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

"Такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. Она будет направляться в различные федеральные и региональные органы власти, в том числе МЧС, МВД, Минздрав, для улучшения работы с экстренными вызовами", - говорится в сообщении.