Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что это один из самых сложных проектов московского метро из-за плотной застройки в центре города, множества инженерных коммуникаций и подземных вод

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии Московского метрополитена выполнено на четверть. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Станция "Достоевская" на Кольцевой линии метро готова на четверть. Это один из самых сложных проектов московского метро из-за плотной застройки в центре города, множества инженерных коммуникаций и подземных вод. В связи с приближением к действующим тоннелям Кольцевой линии горные работы ведутся практически вручную, с использованием средств малой механизации", - написал мэр.

Он уточнил, что сейчас ведутся работы по укладке правого и левого обходных тоннелей, чтобы на время работ пустить по ним движение поездов.

"Удалось ускорить строительство благодаря дополнительным шахтным стволам для перемещения строителей и грузов. Вместо одного-двух - по классике - на "Достоевской" будет сразу семь. После ввода станции часть шахтных стволов станут вентиляционными", - добавил Собянин.

Тринадцатая станция Кольцевой линии "Достоевская" расположится между "Проспектом мира" и "Новослободской". Со станции будет пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию. Запроектированы два вестибюля: подземный - под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей, наземный - на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Наземный вестибюль будет соединен со станцией подземным переходом с траволаторами.