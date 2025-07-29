Более 37 тыс. столичных девятиклассников выбрали колледжи для продолжения обучения

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Число абитуриентов в столичных колледжах выросло почти на 40% в этом году. Принято решение продлить приемную кампанию до осени, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Закончился основной период приема заявлений для поступления в московские колледжи выпускников девятых классов этого года. Цифры говорят сами за себя: более 37 тыс. столичных девятиклассников выбрали колледжи для продолжения обучения. Для сравнения: в прошлом году в колледжи поступили 27 тыс. московских выпускников 9-х классов. Таким образом, в этом году число абитуриентов выросло почти на 40%", - рассказала Ракова.

По ее словам, такое количество абитуриентов стало рекордным за последние годы. Кроме того, еще 1,5 тыс. десятиклассников приняли решение поступить в колледж. "Основной этап приемной кампании завершен, но мы видим, какой интерес проявляют ребята к колледжам, поэтому продлили сроки подачи заявлений для московских школьников до начала осени. Очень важно, что в этом году каждый выпускник московской школы имеет возможность не только получить бесплатное место в колледже столицы, но и место, которое соответствует его интересам", - добавила заммэра.

Она отметила, что самой популярной среди абитуриентов колледжей стала специальность программиста, затем следуют медсестры, а замыкает тройку лидеров профессия педагога начальных классов. Также ребята выбрали направления, связанные с авиационной промышленностью. Еще среди популярных профессий числятся специалист службы безопасности, полицейский. Популярны и направления в гостинично-туристическом секторе.