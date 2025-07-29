За все время подали более 4 500 заявок

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Свыше 250 проектов получили городскую поддержку в рамках конкурса "Лица района" с 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"Конкурс проводится с 2020 года, и за все время было подано более 4 500 заявок. Свыше 250 проектов получили поддержку на городском уровне. <…> В этом году на конкурс уже подано более 500 новых заявок - в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в публикации.

Кроме того, в этом году онлайн-заявки принимаются по шести направлениям: здравоохранение и инклюзивность, личностное развитие и образование, культура, искусство и творчество, патриотическое воспитание, семейные ценности и сообщества, спорт, экология и туризм. Отмечается, что конкурс также рассматривает общественные проекты, идеи по улучшению районов и продвижение ярких локальных брендов на городской уровень.

Собянин добавил, что конкурс пройдет в трех номинациях: "Мой проект", "Моя идея проекта", "Лица 2.0: хранители традиций".

В следующем году появятся номинации для НКО, социально ответственного бизнеса, молодежных советов органов исполнительной власти и предприятий Москвы, объединений отраслевой молодежи столицы.