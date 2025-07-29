Министерство образования США начало расследование в отношении образовательного учреждения и пригрозило прекращением федерального финансирования

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Министерство образования США начало расследование в отношении Университета Дьюка из-за сообщений о расовой и этнической дискриминации студентов и сотрудников и пригрозило образовательному учреждению прекращением федерального финансирования. Об этом говорится в заявлении министерства.

"Расследование основывается на недавних сообщениях о том, что Университет Дьюка дискриминирует студентов по признакам расы, цвета кожи и/или их этнического происхождения", - отмечается в заявлении.

Министр образования США Линда Макмэон и министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший также направили совместное письмо руководству университета, в котором они выразили беспокойство по поводу дискриминации при зачислении абитуриентов, найме новых сотрудников и распределении стипендий. Речь идет о так называемой позитивной дискриминации, предполагающей в отдельных случаях предоставление приоритета при поступлении представителям расовых меньшинств.

"Мы четко заявляем, что федеральное финансирование должно направляться на поддержку высочайшего уровня медицинского образования, исследований и подготовки кадров, а не расовой принадлежности", - заявил Кеннеди-младший. Вместе с министром образования он также потребовал от университета создать специальный комитет, который занялся бы устранением дискриминационных практик совместно с федеральным правительством. Отдельно министерство образования США указало на то, что издаваемый университетом научный юридический журнал Duke Law Journal предоставлял дополнительные баллы тем кандидатам в члены редакционной коллегии, которые "принадлежат к недостаточно представленным группам".

Университет Дьюка является одним из ведущих вузов США, он занимает 6-е место в национальном рейтинге U.S. News&World Report, а также 21-е и 61-е в глобальных рейтингах THE World University Rankings и QS World University Rankings соответственно.

Ранее 25 июля газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа намерена добиваться от Гарвардского и ряда других американских университетов выплаты крупных штрафов в обмен на восстановление доступа к федеральному финансированию. Штрафы связаны с обвинениями со стороны администрации в адрес университетов в случаях дискриминации студентов-евреев, позитивной дискриминации и других нарушениях законодательства. 23 июля Трамп заявил, что Колумбийский университет согласился выплатить $200 млн штрафа государству, а также $20 млн в виде компенсации сотрудникам, которые стали жертвами дискриминации.