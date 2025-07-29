АТОР: российские туристы предварительно не пострадали из-за ливней в Пекине

Вице-президент Ассоциации туроператоров России также сообщил об отсутствии информации об отказах от запланированных поездок

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские туроператоры, по предварительным данным, не получали информации о пострадавших российских туристах в Пекине, где прошли сильные ливни. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Предварительно информации о пострадавших туристах мы не получали, как и об отказах от запланированных поездок", - сказал он.

Эксперт уточнил, что тревожных звонков от туристов не поступало. Программы туроператоров не корректировались, рейсы не отменялись. "Наводнение там похоже на то, что каждый день было в Москве в июле - то есть имеет строго локальный характер и не отражается на жизни мегаполиса, хотя на кадрах и выглядит катастрофически", - объяснил он.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе также сообщила ТАСС, что наводнение никак не коснулось туристов. Они отдыхают в штатном режиме, просьб о досрочном возвращении нет.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что проливные дожди в Пекине и вызванные ими наводнения привели к гибели 30 человек, власти эвакуировали более 80 тыс. жителей. По его сведениям, 28 погибших - жители района Миюнь в северной части города.

Среднее количество осадков, выпавших в Пекине за последние несколько дней, составляет порядка 166 мм. В отдельных районах города этот показатель достигает 544 мм. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия, чтобы не допустить человеческих жертв.