Правительство России включило в госпрограмму "Строительство" новые проекты

В нее вошли инициативы создания детского центра "Орленок" и модернизации аэропорта в Архангельске

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ включило в госпрограмму "Строительство" проекты создания школы в детском центре "Орленок" и модернизации аэропорта в Архангельске. О расширении перечня проектов, которые будут реализованы с использованием средств федерального бюджета, сообщила пресс-служба кабмина.

"Подписано распоряжение о включении в их число [в госпрограмму] школы во Всероссийском детском центре "Орленок" и инфраструктуры аэропорта Талаги в Архангельске", - отмечается в сообщении.

Строительство школы на 1,1 тыс. учащихся в детском центре "Орленок" ведется по поручению президента РФ. Новое учебное заведение позволит увеличить число участников осенних и зимних смен в детских лагерях, работающих в структуре "Орленка", уточнили в правительстве.

"Кроме того, новая школа станет опытно-педагогической и методической площадкой для системы общего образования страны. Предполагается, что строительство учебного заведения, общая площадь которого составит более 17 тыс. кв. м, будет завершено в 2028 году", - пояснили в кабмине.

Еще один новый проект - обновление нескольких рулежных дорожек аэропорта Талаги в Архангельске. "Модернизация будет идти в рамках II, III и IV этапов работ по реконструкции аэропорта", - резюмировали в пресс-службе.

О госпрограмме

Комплексная государственная программа "Строительство" была запущена по поручению президента России в феврале 2023 года. Она пришла на смену Федеральной адресной инвестиционной программе.

Перечень объектов, которые будут построены в рамках госпрограммы, утвержден в 2023 году. Он включает приоритетные с точки зрения государственного финансирования стройки. Это крупные социальные учреждения в различных регионах страны - медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. При этом правительство предусмотрело возможность ежегодной актуализации перечня. Общий объем федерального финансирования мероприятий, включенных в перечень, составляет около 5 трлн рублей.