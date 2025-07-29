Страницу с видеотрансляциями из Московского зоопарка посетили более 7 млн раз

Чаще всего зрители наблюдают за семейством панд, манулом Тимофеем и капибарами

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Осенью 2024 года на городском портале mos.ru появилась страница с онлайн-трансляциями из вольеров Московского зоопарка. С момента запуска ее посетили свыше 7 млн раз, половина просмотров приходится на столицу, а остальная часть - на другие регионы России, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Наиболее популярны прямые эфиры у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Нижегородской областей, Краснодарского края. Чаще всего зрители наблюдают за семейством панд, манулом Тимофеем и капибарами", - сказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Отмечается, что в топ-10 самых просматриваемых также входят видео с бегемотом Ксюшей, орангутангами, гориллами, рысями, слонами, медоедами и сурикатами. "На столичном портале есть трансляции с 69 камер зоосада, установленных в 20 вольерах. Например, можно увидеть дальневосточного леопарда Мизера, малайских медвежат Лучика, Звездочку и Машу, пуму Габриэля и трех редких гигантских выдр, занесенных в Международную Красную книгу. Последние появились в экспозиции впервые. Также желающим предлагают познакомиться с интересными фактами о разных видах животных", - добавили в ведомстве.

Онлайн-трансляции доступны до конца июля ежедневно с 07:30 до 22:00, а в августе - с 07:30 до 21:00. В то время, когда Московский зоопарк закрыт для посетителей, на сайте можно посмотреть записи дневных эфиров.