Пол кенгуренка пока не известен

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Детеныш кенгуру валлаби появился на свет в Московском зоопарке. Его можно увидеть на Новой территории, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Сейчас детеныш находится в сумке у мамы, которая защищает и согревает его. Пока он питается исключительно материнским молоком и будет питаться им долгое время. В связи с беременностью и последующим кормлением малыша Грече (мама детеныша - прим. ТАСС) увеличили количество белковой пищи в рационе. Пол кенгуренка пока не известен - зоологи стараются лишний раз не беспокоить Гречу, чтобы не подвергать ее стрессу. - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Она отметила, что детеныш сможет выходить из сумки и передвигаться самостоятельно примерно в девятимесячном возрасте. В случае опасности подросшее молодое животное может прятаться в сумке матери.

В пресс-службе добавил, что валлаби занимают вольер на Новой территории сразу за Переходным мостом.

Кенгуру валлаби или кенгуру Беннета обитают в Восточной Австралии и на острове Тасмания в районах умеренного климата. Данный вид населяет заросли кустарников, эвкалиптовые леса и открытые пространства, а также прибрежные луга.