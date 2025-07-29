В городском водоканале сообщили, что до восстановления подачи водоснабжения будет осуществлен подвоз воды

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Более 7 тыс. жителей Новороссийска остались без водоснабжения из-за повреждения электрокабеля и неисправности запорной арматуры. Будет осуществлен подвоз воды по заявкам до восстановления подачи воды, сообщили в Telegram-канале городского водоканала.

"29 июля часть зоны водоснабжения №1 будет ограничена.<…> Численность населения - 5 911 чел. <…> В связи с неисправностью запорной арматуры по адресу: ул. Волгоградская - Мысхакское шоссе Ду (диаметр трубопровода - прим. ТАСС) = 500 мм 29 июля с 09:00 выполнено ограничение подачи воды в зону водоснабжения №18. Численность населения - 1 200 человек", - говорится в сообщениях.

Водоснабжение планируется восстановить после завершения всех работ, до этого момента будет организован подвоз воды по заявкам, подчеркнули в водоканале, добавив, что угрозы чрезвычайной ситуации нет.